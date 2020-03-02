Российским послам запретят иметь иностранное гражданство

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2 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

В Совет Федерации внесен проект, исключающий наличие иностранного гражданства у посла Российской Федерации.

Как говорится в пояснительной записке, изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию РФ, направленных на закрепление обязательных требований к должностным лицам – ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Предлагается дополнить перечень требований, которым посол или представитель РФ должны удовлетворять для назначения на соответствующую должность, следовательно, должен иметь только российское гражданство.

Таким образом, с принятием этого закона будет установлен единообразный подход в отношении требования для лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, иметь только российское гражданство, сообщает пресс-служба Совфеда.

Ранее в Совфеде одобрили политику иностранных компаний, ориентированную на соблюдение законов РФ.