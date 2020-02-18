В Совфеде одобрили политику иностранных компаний, ориентированную на соблюдение законов РФ

Решение южнокорейской компании по предустановке российского программного обеспечения на гаджеты – это своевременная мера по выполнению требований законодательства.
Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя решение компании Samsung.
«Мы приветствуем политику иностранных компаний, ориентированную на соблюдение законов Российской Федерации», – сказал он.
Клишас также выразил уверенность в том, что и остальные производители электронной техники «примут необходимые меры по предустановке российского ПО».