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В Совфеде одобрили политику иностранных компаний, ориентированную на соблюдение законов РФ

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде одобрили политику иностранных компаний, ориентированную на соблюдение законов РФ
Фото: Pixabay

Решение южнокорейской компании по предустановке российского программного обеспечения на гаджеты – это своевременная мера по выполнению требований законодательства.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя решение компании Samsung.

«Мы приветствуем политику иностранных компаний, ориентированную на соблюдение законов Российской Федерации», – сказал он.

Клишас также выразил уверенность в том, что и остальные производители электронной техники «примут необходимые меры по предустановке российского ПО».

ДВа

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