Эксперт рассказал, почему российские банки избавляются от проблемных заемщиков

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2 марта 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Российские банки стараются избавиться от проблемных заемщиков из-за резкого ухудшения экономической обстановки в стране.

Так считает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. По его словам, раньше банки охотнее выдавали клиентам кредитные карты. Однако ухудшение экономической ситуации является прямо пропорциональным снижению платежеспособности клиентов.

«Зачем банкам выдавать кредиты, если возможны проблемы с их возвратом?» – говорит Николаев.

По его словам, банки не хотят оказаться в ситуации, когда они выдали много кредитных карт, по которым не платят клиенты. В качестве примера Николаев привел показатель ВВП, который, по словам властей, должен вырасти в 2020 году, однако эксперты сходятся во мнении, что показатель может остаться на том же уровне или снизиться.

Ранее сообщалось, что закредитованность россиян достигла своего предела.