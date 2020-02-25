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//Экономика 13+

Закредитованность россиян достигла своего предела

, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Закредитованность россиян достигла своего предела

Экономический рост России в начале этого года не показал положительного результата. Потребительская активность населения снижается, при этом россияне продолжают брать кредиты.

Общая сумма долга составила порядка 800 миллиардов долларов. Только за один месяц рост объёма кредитов составил 3%. Эксперты считают, что россияне брали кредиты к новогодним праздникам. Количество займов побило все рекорды.

Банки стараются выдавать деньги только качественным заёмщикам, однако их число существенно снижается. Многие россияне уже не могут взять в банке новый кредит, чтобы рассчитаться по старому долгу.

Аналитики отметили, что закредитованность порождает большие проблемы в экономике. Причём динамика отрицательная складывается уже на протяжении 9 месяцев.

Особую настороженность вызывают показатели грузового транспортного оборота. Он сократился с начала года более, чем на 4%. Сильнее это отразилось на железнодорожном транспорте. Так же снижается добыча полезных ископаемых и потребление электроэнергии.

В Министерстве экономического развития России сделали более оптимистичный прогноз. Чиновники считают, что в целом экономика показывает рост и по итогам прошлого года он составил порядка 2,3%.

ПВ

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