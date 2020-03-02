В Санкт-Петербурге на коронавирусную инфекцию проверяют 26 иностранцев

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2 марта 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге 26 человек проходят обследование на коронавирус. Отмечается, что все они прибыли в Северную столицу из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

Сообщается, что в настоящее время в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 26 граждан Китая, Италии, Ирана, а также Таиланда.

«По данным на 2 марта, в инфекционной больнице имени Боткина находятся 26 пациентов с признаками ОРВИ, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран», - сообщили в комитете Санкт-Петербурга по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в Москве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом.