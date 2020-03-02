Во сколько государству встанет горячий обед для школьников?

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2 марта 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Замминистра просвещения Андрей Николаев рассказал, в какую сумму государству обойдутся бесплатные горячие обеды для учеников начальной школы. Об этом он сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Николаев отметил, что в среднем по стране горячий обед для одного школьника обойдется в 60 рублей. При этом минимальная стоимость продуктового набора для питания одного ребенка составила 44 рубля. Планируется, что на оплату горячего питания для учащихся 1-4 классов с 1 сентября по 31 декабря 2020 года будет выделено порядка 271 миллиона рублей. При этом большая часть средств поступит из федерального бюджета, передаёт КП.