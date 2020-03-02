В Нижнем Тагиле нашли пропавшую 24-летнюю девушку

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2 марта 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru.

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Сегодня в Нижнем Тагиле завершены поиски Жанны Дарбинян, которая ушла из дома 17 февраля. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Как оказалось, все это время Жанна находилась у друга, она не хотела повышенного внимания со стороны семьи.

Дарбинян покинула дом,оставив записку родителям с просьбой не искать ее. После того, как о ее пропаже рассказали в СМИ, девушка связалась с отцом и полицией. Девушка уверила: с ней все в порядке.

Ранее специалисты рассказали, какое будущее ожидает российские села в ближайшие несколько десятилетий. Эксперты уверяют, что сельскохозяйственные территории пройдут глобальную трансформацию.