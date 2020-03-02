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//Общество 13+

В Нижнем Тагиле нашли пропавшую 24-летнюю девушку

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле нашли пропавшую 24-летнюю девушку
pixabay.com

Сегодня в Нижнем Тагиле завершены поиски Жанны Дарбинян, которая ушла из дома 17 февраля. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Как оказалось, все это время Жанна находилась у друга, она не хотела повышенного внимания со стороны семьи.

Дарбинян покинула дом,оставив записку родителям с просьбой не искать ее. После того, как о ее пропаже рассказали в СМИ, девушка связалась с отцом и полицией. Девушка уверила: с ней все в порядке.

Ранее специалисты рассказали, какое будущее ожидает российские села в ближайшие несколько десятилетий. Эксперты уверяют, что сельскохозяйственные территории пройдут глобальную трансформацию.

ЕЧ

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В мире

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Игорь Коротченко.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в блогосфере журналист Матвей Ганапольский.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации…

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