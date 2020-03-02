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Специалисты рассказали о будущем российских сел

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Специалисты рассказали о будущем российских сел
Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, какое будущее ожидает российские села в ближайшие несколько десятилетий. Эксперты уверяют, что сельскохозяйственные территории пройдут глобальную трансформацию.

По мнению аналитиков, в село станут переезжать люди, которые устали от городской суеты. При этом для производства агропродукции будет всё больше задействована робототехника. Также будет расти спрос на органическую продукцию. В совокупности всё это приведет к более рациональному использованию земельных и водных ресурсов. Также специалисты прогнозируют развитие экотуризма в селах.

«Возможность удаленной работы, рост интернет-покрытия создает предпосылки для жизни на природе для сотрудников городских компаний. В России для проживания среди тех, кто занимается удаленной работой, наиболее популярны Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Московская области», - считают эксперты.

АБ

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