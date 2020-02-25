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//Общество 13+

Российских аграриев обещают поддержать на законодательном уровне

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Российских аграриев обещают поддержать на законодательном уровне
Фото: соцсети

Условия и требования для получения прямой господдержки фермерам нужно свести к минимуму. Об этом на пленарном заседании XXXI Съезда российских фермеров заявил первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников.

По его словам, российские фермеры одной из главных задач называют повышение доходности в сельском хозяйстве. В основе низкой доходности большие издержки сельхозпроизводства. Крестьянин, к примеру, вынужден платить за электроэнергию в два раза больше, чем промышленное предприятие.

«Чтобы росла доходность в сельском хозяйстве, мы делаем так, как во всем мире, - оказываем сельхозпроизводителям прямую государственную поддержку. Но есть одна понятная закономерность – получить ее проще крупным, сильным предприятиям. Малым достается меньше, чем их реальный вклад», - считает Плотников.

С этого года одна из главных и понятных для сельхозпроизводителя форм господдержки – несвязанная поддержка на гектар земли, которая направляется только малым формам хозяйствования. Однако фермеры начали отказываться от нее, потому что для получения нужно выполнить массу требований и условий.

Плотников считает, что их нужно свести к минимуму: «отчитался по убранным площадям, заполнил заявку и получил господдержку».

Кроме этого, особую озабоченность крестьян вызывает тема поправок в закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Этими поправками их авторы попытались переложить заботу о плодородии целиком на плечи крестьян, а если не справляются – наказывать, вплоть до изъятия земли.

«Это - общенациональная проблема, чтобы ее решить, нужна специальная программа. И большую часть расходов должно взять на себя государство. Поэтому особое направление работы - развитие законодательной базы», – заявил Плотников.

ДВа

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