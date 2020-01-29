Угрозы продовольственной безопасности страны только растут

//Общество 13+

29 января 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Если страна зависит от импорта более чем на 30 процентов, то она уязвима на 70-80 процентов. Если же импорт связан с исходным продуктом – углеводородами, рудой, семенами, то зависимость становится критической. Сегодня Россия зависит от импортных поставок семян по всем позиция на 70-80 процентов. И семенные санкции могут объявить в любой момент.

Российский рынок семян для промышленного сельского хозяйства оценивается примерно в 70 млрд. рублей ежегодно. Больше половины из этой огромной суммы уходит западным семеноводам. Из-за обнаглевших импортеров себестоимость выращенной продукции непомерна.

Сегодня, по оценкам сельхозэкономистов, стоимость импортных семян в цене конечной продукции от 25 до 40 процентов в зависимости от культуры. Если бы в природе были отечественные, то их стоимость бы скатилась до 9 -11 процентов. Например, стоимость тонны российских семян кукурузы в районе 60 тысяч, а у «инвесторов и партнеров» до 500 тысяч!

Из-за такой себестоимости маржа крестьян на уровне статпогрешности. Только агрохолдинги за счет госдотаций могут похвастаться серьезной прибылью.

Но гораздо страшнее, если вдруг до безумцев с Капитолийского холма дойдет, что в России можно за один год устроить вторую ленинградскую блокаду, просто-напросто включив в санкционные списки семена. Что тогда будут говорить министры?

Подробности читайте в материале в «АН» «Неосемененная страна» https://argumenti.ru/society/2020/01/647702.