В кабмине считают, что иностранные рабочие не влияют на риск распространения коронавируса

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2 марта 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что пока не видит рисков распространения коронавируса из-за привлечения иностранных рабочих на строительные объекты в стране.

«Пока мы для себя определенных рисков не видим, работа идет в штатном режиме. Поэтому говорить об этом рано», - заявил он. При этом зампред кабмина напомнил, что все решения по вопросу профилактики коронавируса принимаются оперативным штабом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. «Я думаю, они оценивают все риски, и если какие-то есть риски, они об этом будут сообщать», - резюмировал Хуснуллин.