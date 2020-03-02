В Пермском крае специалисты устранили крупную аварию на газопроводе

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2 марта 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что специалисты устранили крупную аварию на газопроводе в Пермском крае. Об этом рассказало «РИА – Новости» со ссылкой на пресс-службу "Газпром трансгаз Чайковский".

Авария произошла вечером 25 февраля в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург – Западная граница СССР" . По данным, никто не пострадал. Компания уверила: газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме.

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