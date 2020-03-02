В Абакане произошел пожар, загорелся балкон в квартире

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2 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.19rus.info.

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Сегодня, 2 марта, в столице Хакасии произошел пожар в высотном доме. Сейчас пожарные приступили к тушению возгорания.

По данным МЧС по г. Абакану, вызов поступил в 09.56 по московскому времени. Известно, что горит балкон площадью 10 кв. м и окно. Задымления в подъезде не обнаружено. По предварительным данным, причина пожара — брошенный окурок. Пожарным пришлось разобрать часть кровли крыши дома над балконом.

Информация о происшествии уже доведена до управляющей компании.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что водолазы и вертолеты приступят к поиску двух подростков, пропавших в море в Сочи. Поисковые работы продолжаются уже седьмой день.