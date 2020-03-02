Все новости >>

//Общество 13+

В Абакане произошел пожар, загорелся балкон в квартире

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.19rus.info.

В Абакане произошел пожар, загорелся балкон в квартире
pixabay.com

Сегодня, 2 марта, в столице Хакасии произошел пожар в высотном доме. Сейчас пожарные приступили к тушению возгорания.

По данным МЧС по г. Абакану, вызов поступил в 09.56 по московскому времени. Известно, что горит балкон площадью 10 кв. м и окно. Задымления в подъезде не обнаружено. По предварительным данным, причина пожара — брошенный окурок.  Пожарным пришлось разобрать часть кровли крыши дома над балконом.

Информация о происшествии уже доведена до управляющей компании.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что водолазы и вертолеты приступят к поиску двух подростков, пропавших в море в Сочи. Поисковые работы продолжаются уже седьмой день. 

ЕЧ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Игорь Коротченко.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в блогосфере журналист Матвей Ганапольский.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Алёна Бородина, известная радиоведущая, недавно поделилась в своем Instagram фотографией, на которой Николай Басков держит на руках ее дочь. Также Бородина поделилась…