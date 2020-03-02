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//Общество 13+

Стало известно, что в Сочи водолазы приступят к поиску пропавших подростков

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стало известно, что в Сочи водолазы приступят к поиску пропавших подростков
pixabay.com

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что водолазы и вертолеты приступят к поиску двух подростков, пропавших в море в Сочи. Поисковые работы продолжаются уже седьмой день.

Известно: с начала поиска пешими группами обследовано 611 километров береговой линии, авиацией МЧС России около 845 квадратных километров. 

Напомним, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Сейчас детей ищут.

Сотрудники полиции в Мурманске устанавливают личность покупательницы, которая попала на камеры видеонаблюдения в тот момент, когда несколько раз ударила мальчика.

ЕЧ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Игорь Коротченко.

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