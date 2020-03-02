Стало известно, что в Сочи водолазы приступят к поиску пропавших подростков

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что водолазы и вертолеты приступят к поиску двух подростков, пропавших в море в Сочи. Поисковые работы продолжаются уже седьмой день.
Известно: с начала поиска пешими группами обследовано 611 километров береговой линии, авиацией МЧС России около 845 квадратных километров.
Напомним, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Сейчас детей ищут.
Сотрудники полиции в Мурманске устанавливают личность покупательницы, которая попала на камеры видеонаблюдения в тот момент, когда несколько раз ударила мальчика.