Стало известно, что в Сочи водолазы приступят к поиску пропавших подростков

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2 марта 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что водолазы и вертолеты приступят к поиску двух подростков, пропавших в море в Сочи. Поисковые работы продолжаются уже седьмой день.



Известно: с начала поиска пешими группами обследовано 611 километров береговой линии, авиацией МЧС России около 845 квадратных километров.

Напомним, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Сейчас детей ищут.

Сотрудники полиции в Мурманске устанавливают личность покупательницы, которая попала на камеры видеонаблюдения в тот момент, когда несколько раз ударила мальчика.