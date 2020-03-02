В Тверской области украли двух лошадей и жеребенка

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2 марта 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtver.ru.

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В Тверской области 28 февраля у организаторов конных прогулок в рамках сельского туризма были украдены три лошади: 15-летний мерин, 20-летняя кобыла (наполовину тяжеловоз) и молодая 2-летняя кобыла. Инцидент произошел в деревне Дубровки Старицкого района.

Хозяева животных беспокоятся, что их любимцы могли быть украдены с целью продажи на мясо.

У животных есть особые приметы, например, у мерина во лбу белое пятно со смещением вправо, его правое переднее копыто черное, а остальные светлые, с белым носочком. У взрослой кобылы на правой задней ноге заметны следы шрамов от веревки, а у жеребенка имеется белое пятно на лбу.

Всех, кто владеет информацией о лошадях, просят сообщить ее по телефону: 8(920)155-70-03.

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