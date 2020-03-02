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В Омске с ожогами госпитализированы двое детей

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: om1.ru.

В Омске с ожогами госпитализированы двое детей
pixabay.com

В Омске произошло два несчастных случая с участием детей. Полуторагодовалая девочка опрокинула на себя кружку с чаем, а трехлетний мальчик выпил уксусную кислоту.

Инциденты произошли в Тюкалинском и Тарском районах 1 марта. Пострадавшие доставлены в больницу.

Известно, что у себя дома малышка опрокинула на себя кружку с горячим чаем, медики диагностировали у нее термический ожог 2-й степени. Девочка обожгла 13% всего тела.

У трехлетнего мальчика травмы оказались еще серьезнее. Ребенок выпил уксусную кислоту, у него диагностирован химический ожог слизистой рта, пищевода и желудка.

Сейчас за жизнь и здоровье детей борются врачи.

Ранее в подмосковных Мытищах водитель такси высадил пассажиров в месте назначения и уехал с их спящим ребенком. 

ЕЧ

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