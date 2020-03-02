В Омске с ожогами госпитализированы двое детей

В Омске произошло два несчастных случая с участием детей. Полуторагодовалая девочка опрокинула на себя кружку с чаем, а трехлетний мальчик выпил уксусную кислоту.
Инциденты произошли в Тюкалинском и Тарском районах 1 марта. Пострадавшие доставлены в больницу.
Известно, что у себя дома малышка опрокинула на себя кружку с горячим чаем, медики диагностировали у нее термический ожог 2-й степени. Девочка обожгла 13% всего тела.
У трехлетнего мальчика травмы оказались еще серьезнее. Ребенок выпил уксусную кислоту, у него диагностирован химический ожог слизистой рта, пищевода и желудка.
Сейчас за жизнь и здоровье детей борются врачи.
Ранее в подмосковных Мытищах водитель такси высадил пассажиров в месте назначения и уехал с их спящим ребенком.