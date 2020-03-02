СМИ: таксист в Мытищах высадил пассажиров и уехал с их ребенком

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"У нас даже после бомбежки такого не было", - студентка из Луганска на практике в Ростовском медицинском университете
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2 марта 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"
"У нас даже после бомбежки такого не было", - студентка из Луганска на практике в Ростовском медицинском университете
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
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