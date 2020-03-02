СМИ: таксист в Мытищах высадил пассажиров и уехал с их ребенком

В подмосковных Мытищах водитель такси высадил пассажиров в месте назначения и уехал с их спящим ребенком. Соответствующую информацию утром в понедельник, 2 марта, предоставили журналисты.

Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что таксист забрал людей с улицы Ильинка в центре Москвы и повез их в Московскую область. Впоследствии он высадил взрослых людей и уехал с заснувшим в салоне ребенком в неизвестном направлении.