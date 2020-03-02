Коронавирус 2 марта: заражение подозревают у пациента в Москве, 130 человек заболели во Франции

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2 марта 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Коронавирус, pixabay.com

«Аргументы недели» продолжают рассказывать о самых актуальных событиях к этому часу. На данный момент зафиксировано 89 001 случаев заражения коронавирусом, 3 044 человека погибли, 44 892 смогли полностью вылечиться.

– Власти Москвы подтвердили наличие пациента с подозрением на коронавирус. «В настоящее время в московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус, однако подтвержденных случаев заболевания в городе не было», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы. Пациент находится в инфекционной больнице №1, где проходит комплекс диагностических мероприятий.

– Китайским студентам, обучающимся в России, продлили каникулы. Их также перевели на удаленное обучение со 2 марта. Нововведения касаются студентов, которые покинули территорию России на праздники, но так и не смогли вернуться назад из-за закрытия границ.

– Ученые рассказали о сроках начала применения вакцины от коронавируса. Лекарство появится не раньше, чем в середине следующего года. «Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина – это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев», – отметил представитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток.

– Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 130 человек. По словам директора управления здравоохранения страны Жерома Саломона, 116 заболевших находятся в больницах, девять человек – в критическом состоянии, 12 – вылечились, а двое – умерли.

– Вирус добрался до Чехии. Там выявили первые три случая заражения. Все пациенты недавно вернулись в страну из Италии. Министр здравоохранения страны Адам Войтех сообщил, что люди находятся в стабильном состоянии. По его словам, Чехия не будет объявлять карантин, пока вирус не начнет распространяться по всей стране, а число заболевших не превысит десятки человек.

– В США зафиксировали второй случай смерти от коронавируса, сообщили The New York Times. Органы здравоохранения округа Кинг, штат Вашингтон, в воскресенье вечером сообщили, что один из шестерых пациентов, проживающих в доме престарелых, умер от вируса в больнице EvergreenHealth в Киркленде, и что еще трое находятся в критическом состоянии. Смерть от коронавируса стала второй на территории США. Первая также произошла в этой больнице.

– Коронавирус ударил по экономике. Из-за новой эпидемии Китай стал потреблять гораздо меньше нефти, она начала дешеветь. Сейчас за баррель дают меньше 50 долларов. Курс рубля снизился почти до 67 рублей за доллар. Российские фондовые индексы также обвалились на 3,4−5,1% и вернулись к многомесячным минимумам. Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику. «Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит», – сказал он на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.