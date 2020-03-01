СМИ проверили на подлинность диплом блогера-провизора, устроившей вечеринку с сухим льдом

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1 марта 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фото: pixabay.com

Журналисты проверили диплом блогера Екатерины Диденко, на дне рождения которой несколько человек погибли во время вечеринки в банном комплексе. Молодые люди высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда.

Журналисты телеканала 360 заинтересовались дипломом Екатерины Диденко, которая по образованию провизор. Документ оказался подлинным, блогер окончила обучение в ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России в 2013 году с отличием.

«Диплом инстаблогерши Диденко НЕ фейковый. Более того — она окончила университет с отличием. Однако возникает резонный вопрос — как дипломированный фармацевт не смог догадаться, что такое количество (25 кг!) сухого льда в воде может быть смертельно опасно», - сказано в Twitter-аккаунте телеканала.