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Блогер рассказала о последней воле супруга, погибшего в бане

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Блогер рассказала о последней воле супруга, погибшего в бане
Фото: pixabay.com

Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле мужа, который погиб в ходе вечеринки в честь празднования её дня рождения. Молодые люди решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда.

«Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: "Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах"», - рассказала вдова погибшего Валентина Диденко.

Трагедия произошла в пятницу, 28 февраля, в банном комплексе. Из-за химической реакции, начавшейся после того, как в бассейн высыпали сухой лёд, погибли три человека.

АБ

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