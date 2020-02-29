Пострадавший рассказал журналистам о трагедии в банном клубе в Москве

Пострадавший на вечеринке в банном комплексе, которая была приурочена к празднованию дня рождения блогера Екатерины Диденко, в субботу, 29 февраля, предоставил журналистам детали происшествия.

Один из участников праздника сообщил, что все случилось неожиданно. По его словам, муж Диденко заявил, что гостей ждет перфоманс, а затем принес из машины коробки с сухим льдом. Мужчина хотел сделать сюрприз своей жене-имениннице.

Ранее в сети появилась видео, на котором муж блогера громко зачитывает приятелям, собравшимся у бассейна , инструкцию к сухому льду.

Напомним, в результате химических ожогах два человека погибли на месте, а один скончался в реанимации.