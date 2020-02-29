Все новости >>

//Происшествия 13+

Пострадавший рассказал журналистам о трагедии в банном клубе в Москве

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пострадавший рассказал журналистам о трагедии в банном клубе в Москве
бассейн, pixabay.com
Пострадавший на вечеринке в банном комплексе, которая была приурочена к празднованию дня рождения блогера Екатерины Диденко, в субботу, 29 февраля, предоставил журналистам детали происшествия.
 
Один из участников праздника сообщил, что все случилось неожиданно. По его словам, муж Диденко заявил, что гостей ждет перфоманс, а затем принес из машины коробки с сухим льдом. Мужчина хотел сделать сюрприз своей жене-имениннице.
 
Ранее в сети появилась видео, на котором муж блогера громко зачитывает приятелям, собравшимся у бассейна, инструкцию к сухому льду.
 
Напомним, в результате химических ожогах два человека погибли на месте, а один скончался в реанимации.
ЕТ

//картина дня

Общество

На Украине депутат рассказал, как вычислить «соросят»

На Украине депутат рассказал, как вычислить «соросят»

Депутат партии Зеленского «Слуга народа» Антон Поляков высмеял «соросят». Так называют в Киеве называют ставленников одиозного спонсора госпереворотов Джорджа Сороса. Его люди сейчас плотно пустили корни в украинскую политику.

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Ассоциация туроператоров России обратились к правительству РФ с открытым письмом из-за запретов, связанных с коронавирусом. Неисполнение обязательств…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Третьим погибшим после вечеринки в московском банном клубе стал супруг 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Согласно последним данным, Валентин скончался в реанимации…

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов…

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медцинские маски, чтобы защититься от вирусов. Все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские…

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: "Армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать…

//новости ан

В Москве пятерых человек, находившихся в контакте с больным коронавирусом гражданином Ирана, отправили на проверку в инфекционную больницу. Вирус COVID 19 у них не…

Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Келли Крафт в ходе экстренного заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно…