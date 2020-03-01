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В Москве задержали иностранца из-за запуска коптера над Кремлем

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Москве задержали иностранца из-за запуска коптера над Кремлем
Фото: pixabay.com

В Москве в воскресенье, 1 марта, полицейские задержали иностранного гражданина, который запускал коптер над Кремлем. Известно, что мужчина прибыл из Чили 29 февраля в рамках туристической поездки.

Согласно источнику, задержанным оказался 40-летний мужчина. В ведомстве добавили, что иностранца заметили на Красной площади.

Мужчина доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Более подробная информация пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают сбежавшую с подозрением на заражение новым коронавирусом из инфекционной больницы Севастополя женщину.

БА

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