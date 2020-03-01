В Крыму разыскивают сбежавшую из-под карантина по коронавирусу женщину

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1 марта 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Стало известно о побеге женщины с подозрением на заражение новым коронавирусом из инфекционной больницы Севастополя. Отмечается, что пациентка находилась там на карантине.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что покинувшая медицинское учреждение объявлена в розыск, на это есть соответствующее решение суда.

Уточняется, что пациентка должна была «пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований». Однако сбежала, не получив подтверждения о диагнозе.

Ранее сообщалось, что три пациента самовольно покинули карантин в Санкт-Петербурге.