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//Общество 13+

Незарегистрированные лекарства официально разрешили ввозить в Россию

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Незарегистрированные лекарства официально разрешили ввозить в Россию
фото: pixabay.com

Незарегистрированные лекарства официально разрешили ввозить в Россию. Закон, устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам, вступил сегодня в силу.

Вопрос о ввозе в Россию незарегистрированных препаратов серьезно подняли после задержания с посылкой Елены Боголюбовой, заказавшей необходимое лекарство для своего сына через интернет в августе 2019 года в Москве. Мальчику был необходим "Фризиум" (международное непатентованное название препарата "Клобазам"), а это лекарство не входит в Государственный реестр лекарственных препаратов и входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.
Информация об этом инциденте получила огласку. О нем узнал Владимир Путин.

Президент оперативно подписал закон об изменениях в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" 28 декабря 2019 года. С 1 марта 2020 года закон вступил в силу.

Напомним, ряд нормативно-правовых актов вступил в силу с 1 марта в России. Появился ГОСТ на раритетные автомобили, маркировка обуви и "гонорар успеха" адвокатов.

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