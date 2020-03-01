Перечислены вступившие в силу с 1 марта в России законы

//Общество 13+

1 марта 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Несколько нормативно-правовых актов вступили в силу с 1 марта в России, в том числе изменились правила ввоза запрещенных лекарственных препаратов, появился ГОСТ на раритетные автомобили, маркировка обуви и «гонорар успеха» адвокатов.

Известно, что президент РФ Владимир Путин 28 декабря 2019 года подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Согласно новым требованиям, правительство может устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости медицинских препаратов и закупать незарегистрированные препараты по решению врачебной комиссии, а также устанавливать формулу, по которой будет определяться цена по госзакупкам.

Другой закон обязует участников рынка наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, на обувь или на товарный ярлык обувных товаров. Кроме того, они должны вносить в информационную систему данные о маркировке и обороте товаров.

ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» распространяется на мотоциклы, легковые авто и прицепы в возрасте старше 30 лет, а также грузовики, автобусы и прицепы к ним, не для коммерческого использования, старше 50 лет.

А вот «гонорар успеха» адвокатов предусматривает создание механизма, который дает им право определять размер вознаграждения в зависимости от исхода дела и результатов работы. Однако эти правила не действуют в рамках уголовного и административного разбирательства.