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Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и нарушением ПДД

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и нарушением ПДД
Фото: pixabay.com

Ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе провели исследование, которое показало, что владельцы дорогих автомобилей чаще нарушают правила дорожного движения, чем другие водители. Они отметили, что стоимость машины напрямую зависит от поведения на дороге.

Эксперты отметили, что только 28% автомобилей останавливается на нерегулируемом переходе, чтобы пропустить человека. Кроме того, охотнее водитель останавливается, если перед ним идет женщина.

При этом ученые заметили, что каждая тысяча долларов стоимости авто сокращает вероятность остановки водителя перед «зеброй» на три процента.

Ранее сообщалось, что в Люксембурге полностью отменили плату за проезд в общественном транспорте.

БА

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