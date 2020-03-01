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В Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте
фото: pixabay.com

В Люксембурге  полностью отменили плату за проезд в общественном транспорте. Платить придется только за билеты первого класса на поездах. На поездах, автобусах и трамваях в Люксембурге теперь можно ездить без билета. Но иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

За приобретенные заранее билеты вернут деньги. Люксембург - первая в мире страна, отменившая плату за проезд в общественном транспорте, и это связано с попыткой властей избавиться от проблемы пробок на дорогах.

Людей пытаются пересадить в автобусы и трамваи, чтобы на магистралях не образовывалось заторов.
Известно, что в Люксембург ежедневно на работу приезжают жители соседних государств — Германии, Франции и Бельгии, и это серьезная нагрузка для автомобильного трафика.

Первоначально бесплатный транспорт планировали запустить с воскресенья, 1 марта, но плату отменили с 29 февраля.

ИЧ

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