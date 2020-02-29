Старая Рига отметила Масленицу

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29 февраля 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Сегодня, 29 февраля, в Старой Риге было особенно весело: на площади Ливов отмечали праздник приближения весны. «Масленица - Большая выпечка блинов». В мероприятии приняли участие рижские рестораны, шеф-повара, латвийские фольклорные коллективы. Было шумно, весело и вкусно!

Масленица – древний праздник, который дошел до нас с языческих времен. Празднуют его самые разные народы мира. Смена времен года, поворот солнца с холодной зимы на весну.

Кстати, древнее название этого праздника – Колодий. Наши предки обычно брали толстую палку-колодку, наряжали ее и представляли, что это – человек. И он «жил» целую неделю: от рождения до кульминации. В течение всего праздника девушки ходили с Колодкой по селу и привязывали ее ко всем, кто был холост или не замужем.

С Масленицей связано много примет: на праздник первый блин отдавали бедным, чтобы те помолились за ушедших, девушка, которая не имела пары, выпекала блин, выходила на улицу, угощала первого встречного мужчину и спрашивала его имя. Зачем? Есть поверье, что так будут звать ее суженного.

Масленица дошла до нас со стародавних времен. Как Православная церковь относится к такому языческому празднику?

Протоиерей Николай, приход Литвы: «Масленица стала светским праздником. Народ гуляет. Что ж… Не все коту Масленица… помните? Скоро начнется Великий пост. Уже 2 марта. Я бы посоветовал хорошо поесть в Масленицу, а потом подумать о душе. Этот пост очень важен: он продлится со 2 марта по 18 апреля.

Великий пост установлен в память сорокадневного поста нашего Спасителя. Который после крещения удалился в пустыню и постился там. И стоит помнить, что 1 марта наступит Прощенное воскресенье. Смысл этого дня – очищение своей души покаянием. Следует попросить прощение у близких, друзей и тех, кто рядом. Мы же можем и ненароком обидеть людей. Просите искренно, с душой. И будет вам приобретение».

А пока Рига отмечает Масленицу. Основное меню в мероприятии – сладкие и соленые блинчики, блины с мясом страуса, с осетром, икрой! И даже представлены безглютеновые блюда.

С праздником! Рига отдыхает!

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