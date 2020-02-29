В латышские партии «затесался шпион Кремля»

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29 февраля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депутат Юта Стрике, фото соцсети

Все «не слава Богу» в жизни некоторых латвийских партий. Намедни, во время конгресса Новой консервативной партии, случился неприятный инцидент: депутат Юта Стрике в своей речи обвинила партию «Зеленых и крестьян» в реализации интересов России в Латвии. Что же получается, господа хорошие? В партию «Зеленых и крестьян» затесался шпион Кремля? Или же тут «игрища» покруче…

Депутат Юта Стрике никак не может обойтись без… российских СМИ. Выступая на конгрессе г-жа политик рассказала о том, как СМИ России освещали тот факт, что мэр Вентспилса и представитель партии «Зеленые и крестьяне» Айварс Лембергс попал под санкции США. Она заявила, что к г-ну Лембергсу СМИ из России отнеслись хорошо, а вот к решению США – плохо.

Депутат Юта Стрике, простите, «не унималась»: продолжая создавать впечатление, что Айварс Лембергс «служит» России. И никак иначе! А так как он общается с партией «Зеленые и крестьяне», то и данная партия является «агентом Кремля». Вот такая логика у депутата Стрике!

Но таких рассуждений Юте Стрике оказалась мало! Она пошла дальше: бывший премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) в настоящее время возглавляет Комиссию Сейма по национальной безопасности, которая организует надзор над службами безопасности Латвии, из чего следует вывод, по мнению депутата Стрике, что латвийские службы безопасности также находятся под влиянием России!

Сложно сказать, куда бы «зашла» г-жа Стрике в своих умозаключениях, но ее «остановили». «Союз зеленых и крестьян» указали, что именно Стрике и ее партия являются самой большой угрозой для национальной безопасности, и об этом партия уже уведомила учреждение безопасности.

Из речи г-жи Стрике: «Не обязательно быть провидцем, чтобы ясно видеть, что мы находимся под угрозой, поддерживая политические силы, которые работают в интересах России, и организуют атаки пропаганды на умы нашего народа…»

Справка

Не для кого в Латвии не является секретом, что г-жа Юта Стрике когда-то была Анной Потаповой. Об этот неоднократно писали латвийские СМИ. В 1988 году Стрике поступила на юридический факультет ЛУ как Анна Потапова. Но совершенно непонятно, в какой прекрасный момент Анна стала Ютой? Потапова стала Стрике? Смена имени и фамилии подразумевает юридический акт, который хранится, видимо, в тайне. Но все знают. Пресса пишет.

Что думают представители партии «СЗК» и депутаты Сейма по данному скандалу?

Председатель СЗК Арманд Краузе: «Старая история. Вор громче всех кричит: «Ловите вора!» Для чего? Чтобы отвлечь людей от себя, и чтобы толпа начала преследовать невинного человека. Например, я слышал, что наш министр Илга Шуплинска до вступления в Новую Консервативную партию Латвии участвовала в мероприятиях, которые финансировались Россией с целью разрушения единства Латвии. Остается тень подозрений относительно того, была ли Юта Стрике Анной Потаповой и почему эту информацию не желают придать гласности? Политики НКП постоянно вмешиваются в различные процессы. Даже ОЭСР указала на то, что политике не должны влиять на генпрокурора Латвии. Если объединить все факты, то можно четко увидеть, что НКП действует в антигосударственных рамках. Выглядит, как враждебная сила для Латвии, которая несет угрозу независимости государства». Бывший премьер-министр Марис Кучинскис, партия СЗК: «Такие глупости не стоит воспринимать всерьез. Не хочу дискутировать на данную тему». Комментарии экспертного источника для «Аргументы Недели»: «Для Новой Консервативной партии главное – власть. На выборах за них голосовал народ, потому что многое обещали: очистить страну от коррупции, благоденствие и т.д. Что мы видим? Скандалы, оговоры, потерянный рейтинг. Как его вернуть? Запустить «утку», опорочить других. Пусть со своими тайнами Стрике разберется. Возможно, данная речь Стрике – задание от спонсоров НКП… У них в партии сейчас приличный экономический кризис и огромное желание заключить долгоиграющий договор на поставку сжиженного газа. Кстати, не самого дешевого. Причина всему – финансы и власть».