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На Украине привлекли к ответственности моряков, отпущенных ФСБ

, 18:58 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: погранслужба Украины

На Украине привлекли к ответственности моряков, отпущенных ФСБ
передача украинских моряков на скриншоте видео погрнаслужбы Украины

Украинские пограничники арестовали судно, которое выпустила Россия. Моряков привлекли к ответственности теперь уже на Украине.

Моряки были задержаны в середине февраля в территориальных водах России. Они признались в браконьерстве. Это не помешало украинским СМИ начать информационную бучу. Из нарушителей пытались сделать очередных политических мучеников.

В конце концов Россия решила отпустить браконьеров. Они были переданы украинским пограничникам. И те воспользовались ситуацией, чтобы привлечь рыбаков к ответственности.

«За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море, каждого из рыбаков привлекли к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток», — сообщила пресс-служба украинского пограничного ведомства.

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