На Украине привлекли к ответственности моряков, отпущенных ФСБ

Украинские пограничники арестовали судно, которое выпустила Россия. Моряков привлекли к ответственности теперь уже на Украине.
Моряки были задержаны в середине февраля в территориальных водах России. Они признались в браконьерстве. Это не помешало украинским СМИ начать информационную бучу. Из нарушителей пытались сделать очередных политических мучеников.
В конце концов Россия решила отпустить браконьеров. Они были переданы украинским пограничникам. И те воспользовались ситуацией, чтобы привлечь рыбаков к ответственности.
«За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море, каждого из рыбаков привлекли к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток», — сообщила пресс-служба украинского пограничного ведомства.