Задержанных ФСБ украинских браконьеров арестовали

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16 февраля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот видео допроса

Пойманных в Азовском море украинских моряков арестовали на десять суток. Об этом сообщила пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ в Крыму.

Украинцев поймали накануне. Они были задержаны за незаконную добычу водных биологических ресурсов. У них в катере была обнаружена камбала.

«Четверо граждан Украины, задержанные накануне, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей)», — сообщила пресс-служба крымских пограничников.

Браконьеров арестовали на десять суток. Их дело рассматривал Керченский городской суд.

Похоже информационное пространство скоро захлестнет новая волна. В апреле 2018 года Украина задержала российский сейнер «Норд». Это спровоцировало серию политических консультаций и переговоров.

Украинские СМИ называли россиян нарушителями. Историю с задержанием своих браконьеров в Киеве уже пытаются политизировать.

Видео допроса задержанных украинских моряков. Свою вину они признали.