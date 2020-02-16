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//Общество 13+

Задержанных ФСБ украинских браконьеров арестовали

, 15:46 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Задержанных ФСБ украинских браконьеров арестовали
скриншот видео допроса

Пойманных в Азовском море украинских моряков арестовали на десять суток. Об этом сообщила пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ в Крыму.

Украинцев поймали накануне. Они были задержаны за незаконную добычу водных биологических ресурсов. У них в катере была обнаружена камбала.

«Четверо граждан Украины, задержанные накануне, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей)», — сообщила пресс-служба крымских пограничников.

Браконьеров арестовали на десять суток. Их дело рассматривал Керченский городской суд.

Похоже информационное пространство скоро захлестнет новая волна. В апреле 2018 года Украина задержала российский сейнер «Норд». Это спровоцировало серию политических консультаций и переговоров.

Украинские СМИ называли россиян нарушителями. Историю с задержанием своих браконьеров в Киеве уже пытаются политизировать.

Видео допроса задержанных украинских моряков. Свою вину они признали.

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