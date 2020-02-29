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В центре Москвы двое мужчин подрались из-за кроссовок

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В центре Москвы двое мужчин подрались из-за кроссовок
pixabay.com

В центре Москвы, на Бульварном кольце, группа молодых людей устроила потасовку. Причиной скандала стали кроссовки ограниченной серии.

Сообщается: они сначала толкали друг друга, а потом между ними произошла драка. Очевидцы инцидента пытаются оттащить мужчин в сторону.

Известно, что данных о пострадавших нет.

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