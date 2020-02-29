В центре Москвы двое мужчин подрались из-за кроссовок

В центре Москвы, на Бульварном кольце, группа молодых людей устроила потасовку. Причиной скандала стали кроссовки ограниченной серии.
Сообщается: они сначала толкали друг друга, а потом между ними произошла драка. Очевидцы инцидента пытаются оттащить мужчин в сторону.
Известно, что данных о пострадавших нет.
Ранее адвокат Ивана Голунова прокомментировал сообщения об экспертизе ФСБ, которая установила наличие запрещенных веществ на волосах журналиста. Юрист подобрал определение факту обнаружения наркотиков.