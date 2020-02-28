Адвокат объяснил следы наркотиков на волосах Голунова

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28 февраля 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Адвокат Ивана Голунова прокомментировал сообщения об экспертизе ФСБ, которая установила наличие запрещенных веществ на волосах журналиста. Юрист подобрал определение факту обнаружения наркотиков.

Ранее стало известно, что, согласно результатам экспертизы, проведенной в 2019 году, на волосах журналиста издания "Медуза" (на внешней поверхности образцов волос) Голунова были обнаружены мефедрон, фенилпентан и кокаин.

В результате экспертизу приобщили к делу полицейских, признавших свою вину: они сознались, что подбросили Голунову наркотики. Адвокат отметил, что она может стать еще одним эпизодом фальсификации доказательств обвиняемых.

"Не в волосах (в волосах ничего не обнаружено), а на волосах. Судя по всему, что осталось "от старых дел", то своими руками и нанесли", - прокомментировал результаты экспертизы Сергей Бадамшин на своем Telegram-канале.