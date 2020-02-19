Бывший полицейский признался в подбросе запрещенных веществ журналисту Голунову

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19 февраля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

журналист Иван Голунов, City News Moskva/Global Look Press

Экс-сотрудник полиции Денис Коновалов, который ранее был арестован по обвинению в фальсификации улик по делу российского журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему запрещенные вещества.

Бывший полицейский заявил, что выполнял указания своего начальника Игоря Ляховца. Соответствующую информацию предоставил адвокат Ляховца Алексей Коврижкин, который отметил, что Коновалов в полной мере признал свою вину.

Юрист также полагает, что свидетельство экс-сотрудника полиции против его подзащитного вызвано давлением со стороны следствия.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне прошлого года по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. Журналист свою вину отрицал. 30 января были арестованы пятеро полицейских, которые, по данным следствия, сфальсифицировали улики, ставшие доказательством хранения и сбыта Голуновым веществ.