Прокуратура официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым

//Общество 13+

5 февраля 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Голунов, фото: City News Moskva, globallookpress.com

Прокуратура Западного округа Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым.

Голунову из надзорного ведомства направлены извинения за незаконное уголовное преследование.

Иван Голунов в конце января пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову о том, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание. По словам адвоката журналист, Генпрокуратура переадресовала этот вопрос в столичную прокуратуру.

Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности, - сообщает РИА Новости.

Напомним, дело журналиста Ивана Голунова вызвало в стране большой общественный резонанс. Голунов был задержан в Москве 6 июля. Полицейские заявляли о найденных у журналиста веществах. Он заявлял, что наркотики ему подбросили. Дело дошло до президента РФ.

Московский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила о происшествии Владимиру Путину и взяла под контроль ситуацию вместе с МВД и Генпрокуратурой.

11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста из-за недоказанности его участия в преступлении, - напоминает Радио Sputnik.

Генералы полиции Андрей Пучков и Юрий Девяткин были отстранены от должностей. Свой пост покинул начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров.