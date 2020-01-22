Иван Голунов подал жалобу новому генпрокурору. Он потребовал от государства извинений за уголовное преследование

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22 января 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Журналист Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. Он подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова.

В заявлении говорится, что у журналиста есть право на реабилитацию, согласно которому Голунову должны принести извинения в письменной форме не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на его адвоката.

Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по ложному обвинению в хранении наркотиков. Через несколько дней дело было прекращено, а задержавших его полицейских уволили.