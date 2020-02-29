Бухгалтером украинских террористов оказался россиянин

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29 февраля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Киев во времена майдана на фото Globallookpress/ Emeric Fohlen

Финансовым распределителем денежных средств запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор» был гражданин России. Такие данные содержатся в списке правосеков, которые занимались организацией майдана в 2014 году.

Денежные средства для финансирования боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор» перечислялись на один из счетов ПриватБанка. Номер карты был следующий 5168 7553 1093 5578.

Карта была зарегистрирована на некого Сергея Окунева. Судя по документу, который оказался в распоряжении спецкора «Аргументов недели», по крайней мере, в 2014 году он был гражданином России.

Для перечисления средств также использовались системы перевода денег. Их получателем указывался киевлянин Андрей Тарасенко.

Ранее был рассекречен список возможных наемников одного из украинских нацбатов. В них большинством были уроженцы России.