На Украине депутат рассказал, как вычислить «соросят»

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29 февраля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

флаг перед зданием Верховной Рады Украины Globallookpress.com/ Volodymyr Tarasov

Депутат партии Зеленского «Слуга народа» Антон Поляков высмеял «соросят». Так называют в Киеве называют ставленников одиозного спонсора госпереворотов Джорджа Сороса. Его люди сейчас плотно пустили корни в украинскую политику.

Украинский депутат сумел очень точно нарисовать типичный портрет представителей политической группы Сороса на Украине.

«Как распознать соросенка», — написал Антон Поляков, обращаясь к экспертам, которые выступают в телевизионном эфире: «Внимательно посмотрите на спикеров, сидящих рядом с вами на эфире. Опустите свой взгляд на обувь и носки. Да, на носки. Если у вашого собеседника яркие, салатовые, красные, розовые, в полосочку, в горошек и тд. носки - перед вами яркий представитель Сороса. Приготовтесь, через короткий промежуток времени вы услышите, какой замечательный Генпрокурор Рябошапка и его зам Касько, какой у нас классный Гончарук, какое замечательное правительство, как BRDO спасал Украину и что во всех бедах виноват мировой кризис, а они не при чем».

Шуточный тон не помешал Полякову очень точно описать происходящее в украинском телевизионном эфире. Гончарук является председателем правительства Украины. Некоторое время назад он попал в скандал. Кто-то рассекретил его переговоры с закрытого совещания. Это едва не закончилось отставкой.