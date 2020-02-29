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Минпромторг РФ расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
фото: pixabay.com

Минпромторг РФ расширил список облагаемых транспортным налогом по повышенной ставке автомобилей.
В перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей — всего 1298 моделей.

Машины Tesla Motors Model S и Bugatti Veyron Grand Sport "роскошью" не признаны.

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей поднялся на 10 процентов, для автомобилей дороже пяти миллионов рублей — вдвое, для автомобилей дороже 10 миллионов рублей — в три раза.
Новый список появился на сайте Минпромторга, в нем:

Chrysler — Pacifica;
Honda — Pilot;
Mazda — CX-9 Supreme, CX-9 Exclusive и CX-9 Executive;
Subaru — Outback 2.5i-S ES Premium ES, Outback 2.5i-S ES Black Line, Outback 3.6R-S ES Premium ES, Outback 3.6R-S ES Black Line и WRX STI Premium Sport;
Jeep — Cherokee, Grand Cherokee (с объемом двигателя от 2985 до 6417 куб. см), Wrangler, Wrangler Unlimited.

Все автомобили, кроме двух моделей Jeep Grand Cherokee с объемом двигателя более 6 л, вошли в список автомобилей стоимостью 3–5 млн руб., а другие — в список машин ценой 5–10 млн руб.

Счетная палата прошлым летом сообщила, что российские регионы недополучают транспортный налог из-за отсутствия в списке Минпромторга автомобилей премиального класса Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. Минпромторг обещал "по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно". Но в списке эти машины так и не появились.

По данным Счетной палаты, бюджеты Смоленской и Ивановской областей в 2019 году недополучили 547 тысяч рублей и 712,9 тысяч рублей транспортного налога из-за того, что некоторые из дорогостоящих автомобилей либо в определенные периоды отсутствовали, либо так и не попали в перечень Минпромторга машин, к которым применяется повышенная ставка транспортного налога.

Согласно действующему сейчас законодательству, владельцы машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на автомобили  возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, который умножается на 1,3, а возрастом в два-три года – на 1,1

 

Минпромторг РФ расширил список облагаемых транспортным налогом по повышенной ставке автомобилей. В перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей — всего 1298 моделей. Вопреки  Счетной палаты машины Tesla Motors Model S и Bugatti Veyron Grand Sport "роскошью не признаны.В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей поднялся  на 10 процентов, для автомобилей дороже пяти миллионов рублей — вдвое,  для автомобилей дороже 10 миллионов рублей — в три раза.Новый список появился на сайте Минпромторга: 

Chrysler — Pacifica;Honda — Pilot;Mazda — CX-9 Supreme, CX-9 Exclusive и CX-9 Executive;Subaru — Outback 2.5i-S ES Premium ES, Outback 2.5i-S ES Black Line, Outback 3.6R-S ES Premium ES, Outback 3.6R-S ES Black Line и WRX STI Premium Sport;Jeep — Cherokee, Grand Cherokee (с объемом двигателя от 2985 до 6417 куб. см), Wrangler, Wrangler Unlimited.Все автомобили, кроме двух моделей Jeep Grand Cherokee с объемом двигателя более 6 л, вошли в список автомобилей стоимостью 3–5 млн руб., а другие — в список машин ценой 5–10 млн руб.
Счетная палата прошлым летом  сообщила, что российские регионы  недополучают транспортный налог из-за отсутствия в списке Минпромторга автомобилей премиального класса Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. Минпромторг обещал "по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно". Но в списке эти машины так и не появились.По данным Счетной палаты,  бюджеты Смоленской и Ивановской областей в 2019 году недополучили 547 тысяч рублей  и 712,9 тысяч рублей  транспортного налога из-за того, что некоторые из дорогостоящих автомобилей либо в определенные периоды отсутствовали, либо так и не попали в перечень Минпромторга машин, к которым применяется повышенная ставка транспортного налога.

ИЧ

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