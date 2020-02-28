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В РФ расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В РФ расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
салон автомобиля, pixabay.com

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации днем в пятницу, 28 февраля, расширило перечень автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, которые облагаются налогом на роскошь.

Соответствующую информацию сегодня предоставили в ведомстве, где отметили, что в перечень включили автомобили брендов Chrysler, Jeep, Honda, Mazda и Subaru.

Согласно действующему сейчас законодательству, владельцы машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, который умножается на 1,3, а возрастом в два-три года – на 1,1. В двойном размере налог приходится платить владельцам транспортных средства стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет, а тройной налог тем, у кого модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. 

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что в России начали действовать новые правила расчета налога на роскошь. Тогда отмечалось, что изменения коснулись автомобилей с ценником до 5 000 000 рублей. 

ЕТ

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