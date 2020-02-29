Сколько будет жить людей на Земле и кризис деторождения в России​

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29 февраля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

роддом, фото: соцсети

​На сегодняшний день на Земле проживает 7.76 млрд человек. Эти 7 млрд были достигнуты только в 2012. Ежегодно население Земли увеличивается более чем на 90 миллионов человек. В мире только 2 страны, чье население более 1 млрд. Это Китай и Индия, борьба которых за первое место с каждым годом становится острее. Ожидается, что к 2023 году Индия займет лидирующую позицию.

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ТОП 10 стран по количеству населения:​ (Данные от 21.01.2020)

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Китай – 1​ 400​ 979​ 200 млрд человек – 18,10% (от всего населения Земли)

Индия – 1​ 357​ 580​ 350 млрд человек – 17,50%

США – 329​ 219​ 630 млн человек – 4,24%

Индонезия – 265​ 015​ 300 млн человек – 3,42%

Пакистан – 212​ 742​ 631 млн человек – 2,74%​

Бразилия – 211​ 014​ 564 млн человек – 2,72%

Нигерия – 188​ 500​ 000 млн человек – 2,43%

Бангладеш – 167​ 961​ 222 млн человек – 2,16%

Россия – 146​ 762​ 098 млн человек – 1,89%

Мексика – 126​ 577​ 691 млн человек – 1,63%​

В 2020 году население планеты будет увеличиваться и на конец года составит примерно 7​ 858​ 772​ 994 млрд. Естественный прирост будет положительный, равным 95​ 230​ 270 человек.

Динамика численности населения в 2020 году ожидается примерно следующей:

Рождаемость: 427​ 457 детей в день

Смертность: 166​ 552 человека в день

То есть ​ скорость прироста : 262​ 295 человека в день.

​По прогнозам экспертов ожидается повышение средней продолжительности жизни у женщин до 79,1 года в 2045-2050 годы.​ ​ Что касается мужчин, их средняя продолжительность жизни возрастет до 74,5 года в 2045-2050 годы. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин будет постепенно сокращаться и к концу века составит 3,9 года.

​По данным Росстата, на 1 января 2020 года в России проживает 146​ 745​ 098 человек, численность населения сократилась на 35 тысяч человек (0,02 %). При этом 109 млн российских граждан проживают в городах, и 37 млн в сельской местности.​ ​ В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что главная демографическая задача – повысить уровень рождаемости. Для этого Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка в размере 466 тысяч рублей, при рождении второго будет выплачиваться на 150 тысяч больше, а в семьях, у которых есть ипотечный кредит, он будет погашен на 450 тысяч.

Кроме того, были предложены регулярные выплаты на детей от 3 до 7 лет. По данным исследования фонда «Общественное мнение», 34% опрошенных считают, что выплаты за первенца приведут к подъему демографических показателей. 28 % респондентов считают, что выплаты не повлияют на рождаемость. 25% ждут незначительный прирост, и 13% затруднились ответить. Минэкономразвития РФ прогнозирует ежегодный прирост населения в 200 тысяч человек, к 2024 году население должно вырасти до 147,5 млн.

Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России.​ «Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 до 79,1 в 2035»,​ - говорится в отчете Росстата. Подчеркивается, что разница в возрасте между мужчинами и женщинами в 2035 году будет 7,5 года – 75,18 (мужчины) и 82,69 (женщины). Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 до 1,579 к 2036 году. При этом в 2025 году он снизится до 1,415 и начнет увеличиваться с 2026 года.

«Число умерших сократится незначительно, с 1,79 миллиона человек по итогам 2019 до 1,69 миллиона человек по итогам 2035»,​ - отмечается в прогнозе.

Средний возраст россиянки, родившей первенца, равен 26 годам. Служба статистики Росстата также выяснила, что второго ребенка чаще всего рожают в 30 лет, а третьего в 31. За последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос, исследования показывают, что дальше этот показатель будет только увеличиваться. Самые главные причины почему откладывают рождение ребенка – учеба или работа. Данные можно сравнить со статистикой 1990-ых годов, когда средний возраст матери при рождении первенца составлял 20,9 года, в 2015-2017 – 26,1 года. Интервалы между первым и вторым ребенком увеличились вдвое. По данным за первый квартал 2019 года суммарный коэффициент рождаемости в России снизился на 5,5 % по сравнению с 2018-м годом и составляет 1,49 ребенка на женщину.

​В Америке пик рождаемости приходится на 25-35 лет.

А вот в Латинской Америке все иначе, детей там заводят с 15-25 лет.

Испания –31-32 года.​

Германия –​ 30 лет.​

Ангола, Конго, Сомали – 12-15 лет.

Япония – 30-35 лет.

Рождаемость в Мире. Среднее количество детей у одной женщины.

​По оценке ООН и ЦРУ, самый высокий уровень рождаемости показывают развивающиеся африканские и азиатские страны, и это связано с низким уровнем жизни и желанием родителей обеспечить себе приемлемую старость. Лидеры по уровню рождаемости на 1000 человек - Конго (49,6 человек), Гвинея-Бисау (49,6), Либерия (49,6), Нигер (49,0), Афганистан (48,2), Мали (48,1), Ангола (47,3), Бурунди (47,1), Уганда (46,6), Сьерра-Леоне (46,2).

Низкий суммарный коэффициент рождаемости в основном наблюдается в более экономически развитых странах. В их числе большинство государств Европы (включая Россию), США, Южная Корея и Австралия.

В Китае, если ​ верить местной официальной статистике ​ ,сейчас ​ коэффициент рождаемости составляет ​ 1,5 ребенка на женщину.

Демографы считают , что развитым странам требуется коэффициент рождаемости не ниже 2,1.

"Мы достигли водораздела, за которым у половины стран суммарный коэффициент рождаемости находится ниже уровня простого воспроизводства населения. Если ничего не изменится, численность населения в этих странах будет сокращаться",​ – руководитель Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете Кристофер Маррей.