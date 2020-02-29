Роспотребнадзор: пассажиров всех международных рейсов проверяют на признаки коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов заражения коронавирусом.

В ведомстве уточнили, что пассажиров начали досматривать пассажиров теплометрическим контролем с 31 декабря 2019 года и специалисты делают это по сегодняшний день. За вышеуказанные период досмотрены были 3 миллиона человек, из которых граждане Китая составляют не больше 15 процентов.

Ранее в терминале F аэропорта Шереметьево создали специальные условия для проведения обследований.