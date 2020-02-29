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Роспотребнадзор: пассажиров всех международных рейсов проверяют на признаки коронавируса

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Роспотребнадзор: пассажиров всех международных рейсов проверяют на признаки коронавируса
аэропорт, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов заражения коронавирусом.

В ведомстве уточнили, что пассажиров начали досматривать пассажиров теплометрическим контролем с 31 декабря 2019 года и специалисты делают это по сегодняшний день. За вышеуказанные период досмотрены были 3 миллиона человек, из которых граждане Китая составляют не больше 15 процентов. 

Ранее в терминале F аэропорта Шереметьево создали специальные условия для проведения обследований.

ЕТ

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