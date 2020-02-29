В Москве и Подмосковье объявлен

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Согласно последней информации синоптиков, такое решение было принято из-за гололедицы и порывистого ветра.

Предупреждение из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье будет действовать с 9.00 до 21.00 субботы, 29 февраля. А из-за гололедицы – с утра субботы до 21.00 понедельника, 1 марта.