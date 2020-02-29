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В Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень опасности

, 07:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве и Подмосковье объявлен
Москва, pixabay.com
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Согласно последней информации синоптиков, такое решение было принято из-за гололедицы и порывистого ветра.
 
Предупреждение из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье будет действовать с 9.00 до 21.00 субботы, 29 февраля. А из-за гололедицы – с утра субботы до 21.00 понедельника, 1 марта.
 
Предполагается, что из-за погодных условий ситуация на дорогах может ухудшиться. Водителей призывают быть осторожными и внимательными, соблюдать ПДД, держать дистанцию, а также не совершать резких маневров и перестроений во время движения.
ЕТ

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