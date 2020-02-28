Синоптик предупредил об аномально теплом начале весны

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28 февраля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в начале марта москвичей и гостей столицы ожидает температура выше климатической нормы. Кроме того, теплая погода придет в арктическую зону Урала и Западной Сибири, а также в Норильск.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», - отметил синоптик.

По его словам, отрицательных температурных значений в начале весны в Москве не предвидится, по крайней мере в первые пять дней. Варакин добавил, что области к югу от столицы - Центральный федеральный округ (Тульская, Калужская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и др. области) ожидает превышение климатической нормы на 7-10 градусов.

«Дальше у нас на три-четыре градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская область и так далее. У нас везде превышение», - пояснил он.

Ранее Юрий Варакин рассказал, каким станет лето текущего года и стоит ли ждать повторения пожаров 2010 года.