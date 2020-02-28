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Эксперт оценил расширение Минпромторгом РФ налога на роскошь

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт оценил расширение Минпромторгом РФ налога на роскошь
коробка переключения передач, pixabay.com

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в пятницу, 28 февраля, оценил расширение Министерством промышленности и торговли России перечня автомобилей, облагаемым налогом на роскошь.

Ранее в список автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых налогом на роскошь, попали машины брендов Chrysler, Honda, Mazda, Jeep и Subaru.

Кадаков отметил, что в данном вопросе нет никакого четкого деления и определенного предмета спора. Эксперт уточнил, что была установлена средняя планка в размере 3 млн рублей. Главный редактор журнала "За рулем" напомнил, что все автомобили со временем дорожают, а некоторые модели выходят в более дорогих версиях, поэтому владельцам следует проверять свои машины при уплате ежегодного налога.

ЕТ

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