Сенатор рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас днем в пятницу, 28 февраля, рассказал, как именно в основном законе будут изложены тезисы о Боге.

Клишас уточнил, что принцип светского государства останется в Конституции , как это предусмотрено 14 и 28 статьями основного закона. В 3 статье, однако, будет прописана необходимость уважения памяти предков, которые "с верой в Бога" передали потомкам великую страну.

Сенатор добавил, что каждый гражданин России имеет право свободно исповедовать любую религию или же не исповедовать никакой.