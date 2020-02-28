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Сенатор рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сенатор рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге
Конституция, Zamir Usmanov/Global Look Press
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас днем в пятницу, 28 февраля, рассказал, как именно в основном законе будут изложены тезисы о Боге.
 
Клишас уточнил, что принцип светского государства останется в Конституции, как это предусмотрено 14 и 28 статьями основного закона. В 3 статье, однако, будет прописана необходимость уважения памяти предков, которые "с верой в Бога" передали потомкам великую страну.
 
Сенатор добавил, что каждый гражданин России имеет право свободно исповедовать любую религию или же не исповедовать никакой.
ЕТ

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