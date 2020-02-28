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В Думу внесены поправки в УК об ответственности за нарушения в ходе голосования по Конституции

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Думу внесены поправки в УК об ответственности за нарушения в ходе голосования по Конституции
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения при голосовании по Конституции.

Вышеуказанным законопроектом предлагается внести поправки в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", а также 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" Уголовного кодекса Российской Федерации.

В зависимости от степени тяжести преступления наказание может быть назначено от штрафа до четырех лет лишения свободы.

ЕТ

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