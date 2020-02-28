В Думу внесены поправки в УК об ответственности за нарушения в ходе голосования по Конституции

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения при голосовании по Конституции.

Вышеуказанным законопроектом предлагается внести поправки в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", а также 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" Уголовного кодекса Российской Федерации.

В зависимости от степени тяжести преступления наказание может быть назначено от штрафа до четырех лет лишения свободы.