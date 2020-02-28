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В Зеленограде директор школы рассказал о смерти одной из учениц: у девочки были проблемы со здоровьем

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Зеленограде директор школы рассказал о смерти одной из учениц: у девочки были проблемы со здоровьем
pixabay.com

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка.

Слесарев рассказал, что сегодня на перемене одной из учениц 7 класса стало плохо, и она потеряла сознание. Рядом находилась одноклассница, которая позвала на помощь педагога. Учитель незамедлительно сообщила о случившемся родителям и вызвала скорую помощь. Медики оперативно приехали в учебное заведение и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочку спасти не удалось.

Мужчина также выразил свои соболезнования родным и близким ученицы.

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