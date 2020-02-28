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Подмосковные врачи удалили женщине пятикилограммовую раковую опухоль

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Подмосковные врачи удалили женщине пятикилограммовую раковую опухоль
операция, pixabay.com

В Подмосковье медики удалили 60-летней пациентке гигантскую раковую опухоль. Сотрудники пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области уточнили, что образование весило 5 килограммов.

Операцию провели врачи онкологического отделения Ступинской больницы. Отмечается, что в последние полгода пациентка существенно похудела и заметила, что при этом у нее увеличился живот. К специалистам она, однако, не обращалась.

Когда гражданка приняла решение проконсультироваться с экспертами, выяснилось, что у нее опухоль левого яичника, а также скопление жидкости в свободной брюшной полости. Хирург-онколог Виталий Коваленко, который проводил операцию, отметил, что состояние пациентки в настоящий момент оценивается как удовлетворительное.

ЕТ

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