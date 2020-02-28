Уголовное наказание хотят ввести за нарушения при голосовании по Конституции

За нарушения при общероссийском голосовании по Конституции хотят ввести уголовное наказание. В Госдуму внесен соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в УК.
Один из авторов поправок, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан.
«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», – сказал Крашенинников.
Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», ст. 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», ст. 142.1 «Фальсификация итогов голосования», ст. 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ.
«Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы», – сообщил Крашенинников.
Ранее сообщалось, что общероссийское голосование по поправкам обещают сделать максимально доступным и удобным.