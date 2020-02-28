Уголовное наказание хотят ввести за нарушения при голосовании по Конституции

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28 февраля 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

За нарушения при общероссийском голосовании по Конституции хотят ввести уголовное наказание. В Госдуму внесен соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в УК.

Один из авторов поправок, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан.

«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», – сказал Крашенинников.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», ст. 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», ст. 142.1 «Фальсификация итогов голосования», ст. 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ.

«Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы», – сообщил Крашенинников.

Ранее сообщалось, что общероссийское голосование по поправкам обещают сделать максимально доступным и удобным.